Мурашко призвал вернуться к работе медиков, ушедших на пенсию из-за пандемии

Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав РФ приглашает вернуться к работе пожилых медицинских работников, которые ушли на пенсию из-за необходимости находиться на самоизоляции в пандемию, заявил в четверг, 14 октября, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Мы обращаемся к медработникам, которые в период, когда существовали риски для здоровья и жизни, отошли от медпрактики, мы предлагаем вернуться, - заявил Мурашко. - И сегодня вакцинация позволяет защитить жизнь и здоровье".

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Мурашко в пятницу, 8 октября, рассказал журналистам, что ситуация с коронавирусом в России крайне напряженная, и она продолжает ухудшаться.

По его словам, под наблюдением российских врачей находятся свыше миллиона пациентов с коронавирусом. В среднем на один участок приходятся 14 пациентов с COVID-19, заявил Мурашко, отметив, что это "колоссальный объем и колоссальная нагрузка".