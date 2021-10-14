Ракета "Союз " со спутниками OneWeb успешно взлетела с космодрома Восточный

Ракета "Союз" с 36 британскими спутниками успешно взлетела с космодрома Восточный Фото: REUTERS

В четверг, 14 октября, в 12:40 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный.

Спустя примерно девять минут после взлета от третьей ступени отделятся разгонный блок и спутники. Затем разгонный блок "Фрегат" выведет британские аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. На это уйдет приблизительно четыре часа.

Это будет уже шестой запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный. После него количество британских аппаратов на орбите вырастет до 358. Последний раз спутники OneWeb запускали с Восточного 1 июля 2021 года.

Сообщалось так же, что это будет последний пуск ракеты семейства "Союз", заправленной керосином. В дальнейшем их будут заправлять нафтилом, новым видом топлива.