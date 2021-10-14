В России подорожали "красивые" номера

В ГИБДД отметили, что владельцы "особенных" табличек сейчас не имеют никакого преимущества на дороге Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Продавцы "красивых" автомобильных номеров подняли цены в два-три раза по сравнению с 2019 годом, сообщает "Газета.ru". Год назад такие номера продавались в среднем за 300 тысяч рублей, сейчас цены начинаются от одного миллиона рублей.

Продавцы пожаловались, что на рынке возросла конкуренция со стороны перекупщиков и пенсионеров, которые продают автомобили с "блатными" номерами, которые зачастую оказываются дороже самой машины.

В ГИБДД отметили, что владельцы "особенных" табличек сейчас не имеют никакого преимущества на дороге.

Сайт kp.ru сообщал о новой инициативе в Минэкономразвития - в правительстве решили навести порядок на рынке «красивых» госномеров для автомобилей. МВД будет загружать на Госуслуги единую базу таких номеров. Любой желающий сможет купить тот или иной знак абсолютно легально - без привлечения мутных посредников.