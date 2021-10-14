Лавров заявил, что его удивляет напор Запада по "нормандскому формату"

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал журналистам, что напористость Запада по вопросу продолжения работы в Нормандском формате по конфликту в Донбассе вызывает удивление, так как до сих пор не обеспечено выполнение Минских соглашений.

"Меня, конечно, немного удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений", - констатировал Лавров.

Глава МИД также обратил внимание на проведенный саммит ЕС – Украина, где было подписано заявление, в котором Россия названа агрессором. Лавров подчеркнул, что это противоречит истине и тем двусмысленным заявлениям, которые делали эксперты из Франции и Германии, в ответ на вопрос, кто же является стороной конфликта.

Как ранее писал сайт kp.ru, Россия надеется на то, что Евросоюз больше не будет закрывать глаза на саботаж Минских соглашений Украиной. Заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев отметил, что Германия и Франция должны "простимулировать" украинские власти к выполнению комплекса мер, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН.