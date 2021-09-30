МИД России призвал ЕС заставить Украину выполнять Минские соглашения Фото: REUTERS

Россия надеется на то, что Евросоюз больше не будет закрывать глаза на саботаж Минских соглашений Украиной, заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства, Германия и Франция должны «простимулировать» украинские власти к выполнению комплекса мер, утвержденных резолюцией Совета безопасности ООН. Зайцев напомнил, что комплекс мер предусматривает в первую очередь предоставление республикам Донбасса особого статуса.

«Рассчитываем, что в ЕС перестанут закрывать глаза на отрытый саботаж Киевом минских соглашений», – сказал он.

Напомним, ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина «снялась с крючка» Минских соглашений.

Как писал сайт kp.ru, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал о перспективах, которые ждут Минские соглашения и нормандский формат. По мнению парламентария, в текущий условиях у форматов нет будущего.