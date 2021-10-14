Россия снимает запрет на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ

Список стран, куда можно улететь из России, расширяется Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в Австрию, Швейцарию, Финляндию, ОАЭ и еще несколькими странами, сообщает Оперативный штаб.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 9 ноября 2021 года снять ограничения на авиационное сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в сообщении.

С 9 ноября возобновятся на взаимной основе полеты в Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегию, Оман, Словению, Тунис, Швецию и Таиланд. В последнем случае, согласно требованиям страны, принимаются только вакцинированные пассажиры.

Кроме того, будут открыты рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх из российских городов, где возобновлены международные полеты.

Как ранее писал сайт kp.ru, возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией на данный момент не ожидается. Такое заявление в среду, 22 сентября, сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, указав на готовность возобновить авиасообщение при создании соответствующих условий.