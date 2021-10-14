Песков назвал отказ от вакцинации безответственным решением

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отказ от прививки против коронавирусной инфекции является безответственным решением, заявил журналистам в четверг, 14 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это действительно безответственно - не делать прививку", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков уточнил, что такое поведение – одна из причин роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, властям необходимо продолжать доносить до людей, почему вакцинация необходима, "не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости".

Как ранее писал сайт kp.ru, Дмитрий Песков заявил, что высокая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с низкими темпами вакцинации населения. Официальный представитель Кремля отметил, что приветствует любые методы популяризации вакцинации от коронавирусной инфекции среди населения.