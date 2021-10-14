Синоптики пообещали первый снег в Москве 19 октября 2021

В Москве 19 октября выпадет снег! Мокрый, мозаичный и чисто символический. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Золотая осень в Москве уже превратилась в осень мокрую, и вот следующий погодный сюрприз: снег! Ждать его синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец советует уже во вторник, 19 октября.

В этот день в тыловой часть североатлантического циклона, который сейчас определяет погоду в Центральной части России, произойдет полярное вторжение. Результатом этих боевых действий станет и ощутимое похолодание (не выше +3…+8 днем, около ноля ночью), и тот самый снег.

Поиграть в снежки и слепить снеговика в этот день не получится – первый снег будет «мозаичным», символическим. Он будет падать вперемешку с дождем, и, как утверждает синоптик, большинство «белых мух» растают, не долетев до земли.

А вот гололедные «блюдечки» местами образуются не символические, а вполне реальные. В ночь на среду Тишковец прогнозирует устойчивые заморозки, а это значит, что выпавший накануне дождь со снегом может подмерзнуть.

Правда, огорошив москвичей неприятной новостью, Евгений Тишковец подсластил пилюлю новостью относительно приятной. Все эти холодные сюрпризы – еще не наступление метеорологической зимы. Она наступит как положено, в начале второй декады ноября. И будет такой, как положено быть русской зиме – снежной и умеренно холодной, утверждает синоптик.

Ранее на kp.ru сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, дожди в Москве будут лить до выходных, 16-17 октября.