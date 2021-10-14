Путин назначил Анатолия Разинкина первым заместителем генпрокурора

Анатолий Разинкин / Фото: сайт Генпрокуратуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Разинкина на пост первого заместителя генпрокурора. Ранее Разинкин занимал пост заместителя генерального прокурора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тем же указом глава государства утвердил на пятилетний срок полномочия трех региональных прокуроров.

Сергей Дябкин назначен прокурором Республики Тыва, Александр Илюшин - Волжским межрегиональным природоохранным прокурором, Елена Макушенко - Байкальским межрегиональным природоохранным прокурором.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин во вторник, 12 октября, назначил главу Ярославской области Дмитрия Миронова помощником президента РФ. На следующий день президент подписал указ о том, что бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская займет на должность посла России в Кабо-Верде.