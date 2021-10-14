Доктор Комаровский раскритиковал профилактику ОРВИ луком и чесноком

Чеснок - это просто еда, вирусы он не отпугивает, считает доктор Комаровский. Фото: pixabay.

Ни коронавирус, ни грипп, ни ОРВИ не боятся людей, от которых воняет чесноком или луком, считает популярный телеведущий, врач Евгений Комаровский. В украинской телепередаче «Спроси у Комаровского», отвечая на вопрос, какой из этих овощей лучше использовать для профилактики ОРВИ, он заявил, что лук и чеснок – это просто еда, и к профилактике заболеваний вообще никакого отношения не имеют.

-Лучше понимать что профилактика ОРВИ - это отсуствие контакта с человеком, который может заразить вас ОРВИ, - объяснил Комаровский. - Где мы берем ОРВИ? Как правило, в помещении, где нет нормального проветривания, вентиляции воздуха, и где мы вынуждены нос к носу столкнуться с человеком, у которого есть на данный момент признаки заразности. У которого есть сопли, кашель, чихание и так далее.

По мнению Комаровского, лук и чеснок могут сработать только как средства, заставляющие людей держать дистанцию с тем, кто их часто и много ест.

-Если вам в принципе в голову пришло, что если вы наедитесь чеснока и на вас не набросится грипп или коронавирус, потому что от вас будет пахнуть чесноком, то вы глубоко заблуждаетесь. Единственное, что может реально сработать – если от вас очень сильно воняет чесноком, шансов, что к вам подойдут люди, немного меньше. Они будут держать дистанцию, - сказал врач.

Комаровский подчеркнул, что он не призывает отказаться от лука и чеснока, но против того, чтобы их воспринимали как лекарственное или профилактическое средство.

-Если вам нравится есть чеснок, если вам от него круто и хорошо – ешьте его на здоровье! Вам хочется есть лук? Ешьте лук на здоровье! Но к профилактике ОРВИ это не имеет в принципе никакого отношения. Хотите заниматься профилактикой ОРВИ – носите маски, встречайтесь с людьми на свежем воздухе, сопливые сидите дома. Это и будет профилактика ОРВИ. А лук и чеснок – это просто еда, - резюмировал доктор-телеведущий.

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