Устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова арестовали на два месяца

Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца

Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании арестовал на два месяца студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете.

- Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев, до 13 декабря, — сообщило РИА Новости.

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что студент признал свою вину.

Против Бекмансурова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров явился в университет с оружием и открыл огонь по людям. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон. Его остановил сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место происшествия. В результате произошедшего шесть человек погибло, еще более 20 человек получили ранения различной степени тяжести.