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Происшествия14 октября 2021 14:50

Устроившего стрельбу в пермском вузе Бекмансурова арестовали на два месяца

Ранее сообщалось, что студент призвал свою вину
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца

Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца

Дзержинский районный суд Перми на выездном заседании арестовал на два месяца студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете.

- Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев, до 13 декабря, — сообщило РИА Новости.

До этого глава Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что студент признал свою вину.

Против Бекмансурова возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более человек. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.

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Напомним, как писал сайт kp.ru, утром в понедельник, 20 сентября, 18-летний студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров явился в университет с оружием и открыл огонь по людям. Чтобы спастись, студенты выпрыгивали из окон. Его остановил сотрудник ДПС, который одним из первых прибыл на место происшествия. В результате произошедшего шесть человек погибло, еще более 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали на два месяца