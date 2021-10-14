Синоптик Тишковец: на Москву прольется почти половина месячной нормы осадков из-за «Балканца»

На Москву прольется почти половина месячной нормы осадков Фото: Дмитрий БРУШКО

Москвичей ожидают аномальные осадки из-за циклона «Балканец» после двухнедельного отсутствия дождей. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

По словам синоптика, в ближайшие сутки циклон продолжит движение со стороны Черноземья на северо-восток и к вечеру 14 октября выйдет на Москву, что повлечет ухудшение погодных условий. В столице пройдут ливневые дожди – прогнозируется до 8-13 мм осадков. В ночь на 15 октября в городе ожидается до 12 мм осадков, а до полудня еще около 2 мм, после чего погода улучшится.

– Таким образом, за ближайшие сутки «Балканец» прольет на Москву в общей сложности до 27 мм осадков, что соответствует 45% месячной нормы, а это, после длительной засухи, вернет климатические показатели осадков в нормальный график, – подытожил Тишковец.

«Балканец» – циклон балканского происхождения, маршрут которого сейчас пролегает через Черноземье, за минувшие сутки отметился аномальными дождями. Больше всего осадков выпало в Брянской и Калужской области.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр ожидает установления снежного покрова на азиатской части России. Этому будет способствовать серьезное похолодание, которое надвигается на Дальний Восток.