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Общество14 октября 2021 15:07

Бастрыкин поддержал блокировку ресурсов за отказ фильтровать запрещенный контент

Председатель СКР подчеркнул, что это необходимо для защиты детей от потенциально опасной информации
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Александр Бастрыкин объяснил повышенное внимание к интернету

Александр Бастрыкин объяснил повышенное внимание к интернету

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ограничивать доступ к ресурсам, которые содержат потенциально опасную для детей информацию можно и нужно, заявил председатель Следственного Комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

"Я сторонник адекватных мер, направленных на безопасность детей. К крупным компаниям, отказывающимся фильтровать запрещённые материалы, безусловно необходимо принимать меры, - подчеркнул Бастрыкин. - Убежден, что совместными усилиями наши государственные органы разработают соответствующий механизм оперативной блокировки опасных ресурсов, а также способы ограничения их просмотра несовершеннолетними".

Руководитель СКР также ответил критикам, которые призывали его "не лезть в сферу интернета". По его словам, возглавляемое им ведомство расследует преступления, в том числе, совершенные подростками. И одна из функций СКР – выяснение причин и условий, которые способствовали совершению преступления.

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Бастрыкин заявил, что нападения на учебные заведения связаны с деструктивным влиянием интернета и предложил ограничить молодежь от опасной информации.

Бастрыкин отметил, что распространяемая в сети деструктивная информация приводит к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, а также они замечают, как "нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях". По его словам, подростки ориентируются на героев компьютерных игр, "которые решают проблемы "просто" - ликвидируя оппонента".