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Здоровье14 октября 2021 15:53

Российские регионы получили более 5 млрд рублей на лекарства для больных коронавирусом

Средства были выделены из резервного фонда правительства
Наталья Смирнова
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Деньги пойдут на закупку лекарств

Деньги пойдут на закупку лекарств

Фото: Олег Укладов

Выделенные правительством России средства, предназначенные для покупки лекарств пациентам с коронавирусной инфекцией, были доведены до регионов. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, на лекарства больным COVID-19 было выделено более 5 миллиардов рублей.

"Минздравом России заключены соглашения со всеми субъектами РФ, средства из резервного фонда правительства РФ на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом в размере 5,156 млрд рублей в полном объеме доведены до регионов", - цитирует Кузнецова ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ от прививки против коронавирусной инфекции является безответственным решением. Он отметил, что такое поведение – одна из причин роста заболеваемости коронавирусом. По словам представителя Кремля, властям необходимо продолжать доносить до людей, почему вакцинация необходима, "не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости".