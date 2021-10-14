Александр Мясников заявил, что коронавирус нельзя диагностировать по характерным симптомам Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что при диагностике коронавирусной инфекции нельзя полагаться на появление характерных симптомов.

- Вы должны понимать, что невозможно по симптомам отличить грипп от коронавируса или коронавирус от любой другой респираторной инфекции, если речь идёт о лёгкой форме. Ни пропажа обоняния, ни высокая температура, ни одышка — ничто из этого не является патогномоничным именно для коронавируса, — приводит слова специалиста "Москва 24".

Мясников также выразил мнение, что любые признаки ОРЗ нужно расценивать как коронавирус, пока обратное не докажет тест.

Ранее Александр Мясников заявил, что коронавирусная инфекция пришла навсегда, и заняла своё устойчивое место среди других вирусов, вызывающих острые респираторные заболевания. Врач сказал, что новый коронавирус занял то же место, что и четыре предыдущих «старых», известных с 60-х годов, коронавирусов, «как вирусы гриппа, аденовирусов и «имя им -легион!». Специалист предложил "с таким же упорством" проводить каждый день тесты и на другие вирусы, публикуя ежедневные данные.