Путин заявил, что иностранные санкции используются против правительств стран ЕАЭС Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что иностранные санкции против стран-участниц ЕАЭС вводятся не только в экономических целях, но и для подрыва правительств. Об этом он заявил во время выступления 14 октября на саммите Евразийского экономического союза.

По словам президента, санкции лишь стимулируют укрепление сотрудничества внутри ЕАЭС и способствуют росту торгово-экономических отношений внутри объединения и с другими странами.

– Причем таких показателей удалось добиться, несмотря на то, что некоторые государства - члены ЕАЭС подвергаются нелегитимным санкциям со стороны некоторых стран, – подчеркнул Путин.

По его мнению, «ни для кого не секрет, что эти санкции используются не только как инструмент недобросовестной конкуренции, но и как средства для подрыва законных правительств путем создания социальных, экономических и политических проблем или усугубления имеющихся проблем, которых достаточно в любой стране».

На сегодняшний день ряд западных стран вводят различные санкции против России и Беларуси. В состав Евразийского экономического союза входят также Армения, Казахстан и Киргизия.

Ранее сообщалось, что в комитете Европарламента по иностранным делам подготовили проект резолюции, в котором отражено, что Россия может иметь отношение к ослаблению архитектуры контроля над обычными вооружениями в Европе.