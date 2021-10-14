Тело нелегального мигранта обнаружено на границе Польши и Белоруссии

На границе Польши и Белоруссии обнаружено тело нелегального мигранта Фото: REUTERS

Полиция Подляского воеводства сообщила, что на территории Польши недалеко от границы Белоруссии было обнаружено тело нелегального мигранта.

Отмечается, что труп обнаружил экипаж вертолета в зоне, где действует режим чрезвычайного положения.

- Предварительные выводы говорят о том, что это труп лица, ранее находившегося на территории Белоруссии, — говорится в сообщении полиции.

Также уточняется, что у мужчины были белорусские визовые документы. Из бумаг следует, что погибший был гражданином Сирии.

Ранее польские спецслужбы задержали пенсионера по обвинению в шпионаже в пользу Белоруссии. По словам пресс-секретаря министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислава Жарына, мужчина был пойман 10 октября 2021 Агентством внутренней безопасности Польши. Как полагают правоохранители, пенсионер сотрудничал с Комитетом государственной безопасности Белоруссии. В настоящее время задержанный арестован на три месяца. Жарын сообщил, что мужчина "много лет был связан с разными силовыми структурами" и служил в белорусской милиции и пограничной службе страны.