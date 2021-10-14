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Политика14 октября 2021 16:51

Экс-глава МВД Украины предложил разработать военный план по возвращению Крыма и Донбасса

По его словам, дипломатическое решение проблемы нужно оставить дипломатам
Наталья Смирнова
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Аваков призвал разработать "сценарий освобождения захваченных агрессором территорий"

Аваков призвал разработать "сценарий освобождения захваченных агрессором территорий"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что страна должна разработать сценарий возвращения Крыма и Донбасса, которые Киев считает оккупированными территориями. По мнению экс-министра, нужно планировать их "возвращение" Украине с помощью силовых методов.

На данный момент Генштаб Украины не рассматривает военный сценарий возвращения Крыма и Донбасса в состав страны. Аваков считает это странным и предлагает оставить дипломатию дипломатам, а силовым ведомствам взяться за планирование военной стратегии.

"Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", - заявил Аваков в блоге на сайте издания "Украинская правда".

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев призвал киевские власти быть готовыми к непростой зиме из-за топливного кризиса в Европе. По его мнению, также в связи с энергетической уязвимостью существует опасность, исходящая со стороны России.