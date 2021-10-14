МИД Узбекистана заявил, что вопрос о размещении в стране военных США даже не обсуждается

В Узбекистане заявили, что вопрос о размещении военных США даже не обсуждается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос о размещении военных Соединенных Штатов Америки для борьбы с терроризмом даже не обсуждается.

- Этот вопрос не стоит и не обсуждается, — сказал руководитель узбекского внешнеполитического ведомства.

Так он прокомментировал статью в газете Politico, где сообщалось, что представители Пентагона посетят Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения там своих контртеррористических сил для возможности наносить удар по позициям экстремистов в Афганистане.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что НАТО пытается "разогреть" обстановку в Азии. Российский министр сообщил, что Североатлантический альянс передислоцирует в Азию свои силы и направляя потоки афганских беженцев в этот регион. Лавров отметил, что альянс уклоняется от ответственности за 20-летний эксперимент в Афганистане.