Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире14 октября 2021 17:12

МИД Узбекистана заявил, что вопрос о размещении в стране военных США даже не обсуждается

Так в ведомстве прокомментировали новость о том, что представители Пентагона якобы собираются посетить страну
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Узбекистане заявили, что вопрос о размещении военных США даже не обсуждается

В Узбекистане заявили, что вопрос о размещении военных США даже не обсуждается

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил, что вопрос о размещении военных Соединенных Штатов Америки для борьбы с терроризмом даже не обсуждается.

- Этот вопрос не стоит и не обсуждается, — сказал руководитель узбекского внешнеполитического ведомства.

Так он прокомментировал статью в газете Politico, где сообщалось, что представители Пентагона посетят Узбекистан, чтобы обсудить возможность размещения там своих контртеррористических сил для возможности наносить удар по позициям экстремистов в Афганистане.

Напомним, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что НАТО пытается "разогреть" обстановку в Азии. Российский министр сообщил, что Североатлантический альянс передислоцирует в Азию свои силы и направляя потоки афганских беженцев в этот регион. Лавров отметил, что альянс уклоняется от ответственности за 20-летний эксперимент в Афганистане.