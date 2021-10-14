Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы вакцины

Исследования проводились в Аргентине. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Первое в мире исследование комбинированных вакцин прошло в Аргентине. Ученые страны совместно со специалистами Российского фонда прямых инвестиций смогли доказать ,что "Спутник Лайт", который является первой частью вакцины от коронавируса "Спутник V", эффективен в качестве бустерной дозы.

Бустерная доза - это доза, которая вводится после использования основной части вакцины, чтобы повторно подвергнуть организм воздействию антигенов (молекул патогенов, запускающих иммунную систему) и вызвать вторую часть иммунного ответа.

""Спутник Лайт" и Moderna помогают другим вакцинам как вторые инъекции (бустеры) стимулировать более сильный иммунный ответ на коронавирус", - сообщает РФПИ результаты исследований в своем Twitter.

По данным исследователей, отличный результат также показало сочетание AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Как ранее писал сайт kp.ru, российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" может стать универсальным бустером для большинства препаратов от COVID-19.