РФПИ не исключает, что «Спутник Лайт» может стать универсальным бустером для других вакцин Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Российская однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт»может стать универсальным бустером для большинства препаратов от COVID-19, заявляют в Российском фонде прямых инвестиций.

Как сообщается на сайте РФПИ, исследования вакцины показали, что она эффективна против дельта-штамма коронавируса на 70% в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превышает 75%, заявили в фонде.

Как писал сайт kp.ru, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала более высокую эффективность против штамма «Дельта», чем препараты AstraZeneca и Sinopharm, во время исследований в Аргентине.

Напомним, ранее РФПИ впервые озвучил сумму, которая была затрачена создание и продвижение вакцины «Спутник V» - 22 млрд рублей. Изобретение НИЦ имени Гамалеи глав РФПИ назвал гениальным. 17 млрд рублей выделено на производство однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», которая может использоваться в качестве «бустера» (дополнительного активатора) западных вакцин Pfizer, AstraZeneca и Moderna