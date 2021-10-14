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Общество14 октября 2021 17:34

Штраф в 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента грозит Telegram

Дата рассмотрения этого протокола пока не назначена
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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На Telegram составили новый протокол за отказ удалить запрещенную информацию

На Telegram составили новый протокол за отказ удалить запрещенную информацию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы сообщили, что мессенджер Telegram могут оштрафовать на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

- В суд поступил протокол Роскомнадзора, составленный по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ владельца сайта удалить информацию, обязанность удалить которую предусмотрена законодательством РФ). Дата рассмотрения этого протокола пока не назначена, — цитирует сообщение суда ТАСС.

В июле 2021 года суд оштрафовал Facebook на 6 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент. В тот же день суд оштрафовал Telegram на 11 миллионов рублей, также за неудаление запрещенной информации. Как сообщала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, социальная сеть оштрафована по трем протоколам о неудалении запрещенного контента. Уточнялось, что по одному протоколу Telegram оштрафован на 4 миллиона рублей, по еще двум аналогичным протоколам соцсети вынесен штраф в 5 и 2 миллиона рублей.