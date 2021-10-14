Правительство ФРГ отвергает подозрения в несоблюдении Россией контрактов на поставки газа

Россия не нарушала условий контрактов на поставку газа, заявили в правительстве ФРГ. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кабинет министров ФРГ опроверг подозрения в том, что Россия не соблюдает контракты на поставки газа в Европу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Бундестага по экономике и энергетике Клауса Эрнста.

Эрнст заявил, что в ответ на его вопрос, может ли быть несоблюдение российскими поставщиками своих обязательств по действующим контрактом причиной повышения цен на газ в ЕС, правительство ФРГ 11 октября официально дало отрицательный ответ.

"У правительства ФРГ нет сведений о несоблюдении российскими поставщиками энергоресурсов своих контрактных обязательств", - говорилось в документе, который Клаус Эрнст получил в ответ на свой запрос.

Эрнст рассказал, с чем может быть связано повышение цен на газ в ЕС.

"Есть много причин, которые привели к значительному росту цен на газ. После необычно долгой отопительной фазы прошлой зимой газохранилища в ЕС опустели. Сюда добавляется то, что поставки СПГ в Европу сократились, поскольку поставщики газа смогли добиться более высоких цен в государствах Азии и вместо Европы стали поставлять туда", - считает Эрнст. "К тому же налог на выбросы CO2 ведет к удорожанию газа, а общий спрос после коронавирусного кризиса в свете восстановления экономики снова увеличился", - объяснил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.

Ранее на kp.by сообщалось о том, что цены на газ в Европе, несколько недель подряд обновлявшие исторический максимум, на торгах 7 октября впервые за долгое время упали ниже $1000 за кубометр.