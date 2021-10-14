Размер маткапитала на 2022 год проиндексируют по фактической инфляции

Сейчас маткапитал индексируется по прогнозной инфляции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. Об этом рассказал глава Минфина Антон Котяков в ходе Евразийского женского форума.

Сейчас материнский капитал индексируется, исходя из прогнозной инфляции. Президент России Владимир Путин предложил считать его по фактической инфляции за предыдущий год. Как сообщил Антон Котяков, в связи с предложением главы государства подход к индексации маткапитала будет пересмотрен, пишет ТАСС.

Прогнозная инфляция отличается от фактической тем, что она прогнозируется российскими ведомствами на будущее с учетом текущей ситуации. А фактическая инфляция демонстрирует конкретные, уже полученные данные и цифры.

"Но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", - пояснил Котяков.

Как ранее писал сайт kp.ru, российским мужчинам объяснили, как получить маткапитал при усыновлении ребенка.