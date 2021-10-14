Сейм Польши утвердил проект забора на границе с Белоруссией

Белоруссия и Польша уже давно конфликтуют из-за ситуации с мигрантами на границе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейм Польши утвердил законопроект о сооружении на границе с Белоруссией заграждения. Забор должен защитить польскую сторону от нелегальной миграции.

За документ проголосовали 274 депутата, против него - 174, большинство из которых относятся к оппозиции. Она скептически относится к законопроекту и ранее требовала отклонить документ, пишет ТАСС.

Отмечается, что строительство забора на польско-литовской границе, протяженность которой 418 километров, обойдется Варшаве в 1,615 миллиарда злотых - это примерно 414 миллионов долларов. Все средства должен выделить бюджет страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, Белоруссия и Польша уже давно конфликтуют из-за ситуации с мигрантами на границе. В конце сентября 2021 года госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Польша и Литва за пару месяцев пытались вытеснить в республику более 8,5 тысяч беженцев.