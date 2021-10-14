Собянин заявил, что все социальные пособия в Москве в 2022 году будут проиндексированы

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Все социальные пособия в Москве в 2022 году будут проиндексированы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 14 октября.

Городской глава в интервью на телеканале ТВЦ признался, что иногда слышит критику в адрес размера социальных выплат в Москве. По словам Собянина, некоторые считают, что столичные пособия в последнее время "как-то пожухли". Однако, подчеркнул мэр, это совсем не так.

"На самом деле с 2010 года объем социальных выплат увеличился в 2,7 раза, почти в три раза. Можно, конечно, сказать, что инфляция, но даже с учетом всех инфляций и сопоставимых цифр как минимум на треть эти выплаты и объем социального бюджета увеличился. И в этом [2022] году мы тоже проиндексируем все социальные пособия, выплаты и так далее", - пообещал Собянин.

Как ранее писал сайт kp.ru, размер материнского капитала в 2022 году будет проиндексирован с учетом фактической инфляции. Об этом рассказал глава Минфина Антон Котяков в ходе Евразийского женского форума.