В Минобороны Азербайджана сообщили о гибели солдата в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего в Нагорном Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минобороны Азербайджана сообщило, что в Нагорном Карабахе погиб военнослужащий Вооруженных сил (ВС) республики. По данным оборонного ведомства, азербайджанский солдат был убит снайпером.

«Незаконными армянскими вооруженными формированиями совершен очередной террористический акт. 14 октября на территории страны, где временно размещены российские миротворцы, в 18:15 (17:15 по московскому времени) в результате выстрела снайпера погиб рядовой ВС Азербайджана Афган Хамзаев», - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве добавили, что азербайджанская сторона «продолжит делать все необходимое для того, чтобы нейтрализовать и заставить ответить перед законом» тех, кто виноват в гибели молодого человека, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, договор о полном прекращении огня на территории Нагорного Карабаха был подписан лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 года и вступил в силу уже на следующий день,10 ноября. Сейчас там находятся российские миротворцы, которые следят за тем, чтобы в регионе не произошло нового обострения конфликта.