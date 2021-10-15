В госдепе США призвали Россию делать больше для энергобезопасности Европы

Первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман после встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком призвала Москву делать больше для энергетической безопасности Европы. Об этом сообщили в пресс-службе американского госдепартамента.

«Первый замгоссекретаря Шерман призвала Россию сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы», - говорится в сообщении госдепа США.

Переговоры заместителя Энтони Блинкена с Алексеем Оверчуком состоялись в четверг, 14 октября, причем беседа высокопоставленных представителей двух стран в американском внешнеполитическом ведомстве проходили в закрытом для прессы режиме.

Уэнди Шерман после встречи с вице-премьером России в Вашингтоне написала на своей странице в Twitter, что переговоры были «конструктивными. Она также добавила, что «США продолжат работать над стабильными и предсказуемыми отношениями с РФ», призывая при этом Москву «к более активным действиям по борьбе с изменением климата и обеспечению европейской энергетической безопасности».