В МЧС предупредили москвичей о дожде и сильном ветре 15 октября 2021 года

МЧС предупредило москвичей о дожде и сильном ветре Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС России по Москве предупредило столичных жителей о дожде и сильном ветре в пятницу утром.

- По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 10:00 15 октября местами в Москве ожидается сильный дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Автолюбителям Москвы рекомендовали снизить скорость на дорогах и воздержаться от резких маневров. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и шатких конструкций.

Ранее синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что 19 октября 2021 года москвичей ожидает первый снег. В этот день в тыловой часть североатлантического циклона, который сейчас определяет погоду в Центральной части России, произойдет полярное вторжение. Результатом этих боевых действий станет и ощутимое похолодание (не выше +3…+8 днем, около ноля ночью), и тот самый снег.