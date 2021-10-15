Новак исключил связь газового кризиса в Европе и «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Заместитель председателя правительства России Александр Новак заявил, что связи между поставками газа в Европу и проектом «Северный поток – 2» нет.

«Никакой связи нет. «Северный поток – 2» инфраструктура, а не контракт», – объяснил вице-премьер в интервью Business FM .

Как отметил Новак, трубопровод представляет собой новый коммерческий маршрут, и его строительство уже завершено. Также зампредседателя правительства РФ подчеркнул, что Россия в полной мере выполняет своим обязательства по поставкам газа, и готова нарастить экспорт, если поступят соответствующие заявки.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент РФ Владимир Путин в рамках Российской энергетической недели заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу на 15%. Кроме того, он говорил, что Москва готова наращивать поставки газа на европейский рынок, если партнеры попросят об этом.