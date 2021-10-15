Королеву Елизавету II пригласили в Крым со всей семьей

Британскую королеву вместе со всей семьей приглашают в Крым. Обещают много восхитительных красот и радушный прием. Фото: REUTERS

Все красоты российского Крыма пообещал показать королеве Великобритании Елизавете II крымский парламентарий Юрий Гемпель. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям пригласил королеву и членов королевской семьи в Крым, обещая радушный прием и восхитительную программу пребывания.

«Крым открыт для всех. В том числе для членов британской королевской семьи. Их здесь радушно встретят и покажут все красоты полуострова. Их восхитит российский Крым», - приводит слова Гемпеля РИА Новости.

По мнению крымского парламентария, в последние годы мнение мировой общественности по поводу Крыма изменилось, и теперь в других странах полуостров воспринимают как исконно русскую землю и неотъемлемую часть Российской Федерации.

Ранее kp.ru сообщала, что школьники из Севастополя получили письмо от королевы Великобритании в ответ на свое послание. Занимаясь английским в летней школе, дети вместе с учительницей Еленой Залещук написали Елизавете II и недавно получили ответное письмо, подготовленное одной из фрейлин королевы. Теперь учительница и ученики намерены регулярно писать членам королевской семьи.