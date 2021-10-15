Цена нефти Brent превысила 85 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

Стоимость нефти Brent превысила 85 долларов за баррель Фото: REUTERS

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,23 процента и достигла 85,03 доллара за баррель. Об этом следует из данных торговой площадки на 10:50 по московскому времени.

В последний раз цена нефти этой марки превышала 85 долларов за баррель в октябре 2018 года.

К 10:54 по московскому времени стоимость Brent ускорила рост до 85,1 доллара за баррель, прирост составил 1,31 процента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), добиваясь снижения цен на нефтепродукты. Она подчеркнула, что президент США Джо Байден очень обеспокоен дороговизной топлива в стране. Джен Псаки добавила, что в Белом доме занимаются этой проблемой "каждый день".