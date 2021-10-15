Белый дом: США продолжают давление на ОПЕК, добиваясь снижения цен на нефтепродукты

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на Организацию стран – экспортеров нефти (ОПЕК), добиваясь снижения цен на нефтепродукты. Об этом сообщила журналистам на брифинге в четверг, 14 октября, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что президент США Джо Байден очень обеспокоен дороговизной топлива в стране.

«Президент очень сильно концентрирует на этом внимание», - сказала она.

Джен Псаки добавила, что в Белом доме занимаются этой проблемой «каждый день».

«Я бы сказала, что отчасти речь идет о вопросе предложения. Поэтому вы меня и спрашивали про ОПЕК. И мы продолжаем оказывать на нее нажим по этому вопросу», - заявила пресс-секретарь Байдена.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Джен Псаки уже несколько раз говорила о том, что американская администрация обсуждает с ОПЕК возможность снизить цены на нефть.