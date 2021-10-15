Путин призвал не торопиться с признанием талибов* Фото: REUTERS

Торопиться с официальным признанием радикального движения «Талибан»* не стоит, сказал президент России Владимир Путин.

«Не нужно пока торопиться с официальным признанием талибов». Нужно с ними взаимодействовать, но торопиться с этим нельзя. Будем вместе обсуждать и советоваться», – сказал российский лидер.

По мнению главы государства, талибам* будет непросто отказаться от наркотического трафика, поскольку он является серьезным источником доходов, особенно в условиях кризиса в экономике Афганистана.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с захватившими власть в Афганистане талибами*, но не навязывает им никаких условий сотрудничества.

Напомним, «Талибан»* раскритиковал условия, которые международное сообщество выставило для признания нового правительства страны, сформированного талибами*.

*Запрещенная в России террористическая организация