ЕС осудил Россию за проведение переписи населения и призывной кампании в Крыму

Евросоюз осудил Россию за проведение переписи населения и призывной кампании в Крыму Фото: REUTERS

Евросоюз выступил с заявлением, в котором осудил Россию за проведение переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в регионе.

- ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября, — гласит текст заявления внешнеполитической службы Евросоюза.

Также отмечается, что своими действиями Россия якобы пытается "узаконить" присоединение Крыма и подорвать суверенитет Украины.

Напомним, что Севастополь и Крым снова вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором за этот акт проголосовало подавляющее большинство населения полуострова. Украина и ряд стран отрицают итоги плебисцита, хотя он был проведен в полном соответствии с Уставом ООН.

Ранее, комментируя недавнее заявление бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, предложившего Киеву разработать сценарий "возвращения" Крыма в состав Незалежной с помощью силовых методов, депутат Госдумы Михаил Шеремет посоветовал украинским властям не предпринимать никаких попыток "захватить" полуостров. Михаил Шеремет также призвал Киев прекратить терроризировать народ Донбасса, дать людям возможность спокойно жить, как им самим хочется.