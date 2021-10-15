В Госдуме назвали «безумием» заявления Киева о «захвате» Крыма

Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментируя недавнее заявление бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, предложившего Киеву разработать сценарий «возвращения» Крыма в состав Незалежной с помощью силовых методов, депутат Госдумы Михаил Шеремет посоветовал украинским властям не предпринимать никаких попыток «захватить» полуостров.

«Все эти заявления – сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально. Не советую давать повод нашим вооруженным силам показать свою мощь. Все наступление украинской армии закончится, не успев начаться», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Михаил Шеремет также призвал Киев прекратить терроризировать народ Донбасса, дать людям возможность спокойно жить, как им самим хочется.

«Украинские политики пропитаны злобой и агрессией, но у России хватит сил не допустить произвола этих государственных преступников», - добавил депутат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне экс-глава украинского МВД заявил, что «армия должна делать свою работу», в частности – иметь «наработанный сценарий освобождения» неподконтрольных территорий «с использованием всех современных форм вооружения и стратегий». Аваков считает странным, что Вооруженные силы Украины на сегодняшний день не рассматривают возможность «вернуть» Крым и мятежный Донбасс под юрисдикцию Киева силовым путем.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова представителя офиса украинского президента о возможности «вернуть Крым за пять минут», сказал, что Россия не намерена обсуждать с Украиной вопрос о принадлежности полуострова. Он подчеркнул, что «для Кремля такого вопроса не существует».