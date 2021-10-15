Лавров предложил автоматическим давать российское гражданство детям от смешанных браков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил автоматическим выдавать гражданство РФ детям, родившимся в смешанных браках.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке, он обязан в соответствии с конституцией автоматически получать российское гражданство», – заявил он на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Как писал сайт kp.ru, ранее в России предложили ужесточить правила вывоза детей за границу при разногласиях родителей. Теперь родитель-иностранец, который настоял на запрете выезда ребенка из страны, и сам не сможет вывезти его из России.

Напомним, ранее стало известно, что иностранные граждане могут лишиться гражданства РФ в случае, если на этапе его получения они подали ложные сведения о себе, либо целью получения российского паспорта стало осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя страны.