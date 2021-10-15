Минский суд оставил под стражей журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко Фото: Facebook Фото: другой источник.

Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на арест журналиста «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадия Можейко.

Как заявил во время заседания судья, принятое решение обжалованию не подлежит, однако в порядке надзора оно может быть опротестовано.

Напомним, на этой неделе суд Первомайского района белорусской столицы рассмотрел жалобу на избрание меры пресечения в виде заключения Можейко под стражу и оставил ее без удовлетворения.

Как писал сайт kp.ru, журналиста обвиняют, предположительно, в разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти. После того, как в перестрелке в квартире минчанина Андрея Зельцера был убит сотрудник КГБ, Геннадий Можейко опубликовал на сайте белорусской «Комсомолки» заметку, в которой процитировал воспоминания одноклассницы Зельцера о том, каким тот был в школьные годы. Заметку через несколько минут удалили с сайта. Вскоре сайт белорусской «Комсомолки» был заблокирован, а автор статьи задержан.