В МИД РФ назвали "заезженной пластинкой" реакцию ЕС на перепись населения в Крыму

Замглавы МИД РФ назвал "заезженной пластинкой" реакцию ЕС на перепись населения в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко назвал "заезженной пластинкой" реакцию Евросоюза на проведение переписи населения и военного призыва в Крыму.

- Это заезженная пластинка в жанре параллельного мира. Никакие заявления не могут изменить международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан, — приводит слова политика РИА Новости.

Ранее Евросоюз выступил с заявлением, в котором осудил Россию за проведение переписи населения в Крыму и Севастополе с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября. Также отмечается, что своими действиями Россия якобы пытается "узаконить" присоединение Крыма и подорвать суверенитет Украины.

Напомним, что Севастополь и Крым снова вошли в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором за этот акт проголосовало подавляющее большинство населения полуострова. Украина и ряд стран отрицают итоги плебисцита, хотя он был проведен в полном соответствии с Уставом ООН.