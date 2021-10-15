МКС потеряла ориентацию в пространстве из-за тестов "Союза" киноэкипажа

При тестах двигателей "Союза" МКС потеряла ориентацию в пространстве Фото: REUTERS

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей пилотируемого корабля "Союз МС-18", на котором вернется на Землю съемочная группа фильма "Вызов". Об этом следовало из переговоров космонавтов, которые транслировал NASA.

- Нам пришло аварийное сообщение от коллег (с американского сегмента станции) - потеря ориентации, — рассказал специалисту Центра управления полетами космонавт в Подмосковье Антон Шкаплеров.

Специалист пояснил, что проводилось тестирование системы управления движением.

Позже появилась информация, что МКС восстановила ориентацию при помощи двигателей российского сегмента.

Напомним, в четверг, 14 октября, в 12:40 по московскому времени ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Это был уже шестой запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный. После него количество британских аппаратов на орбите выросло до 358. Последний раз спутники OneWeb запускали с Восточного 1 июля 2021 года.