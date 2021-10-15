Кузнецова поддержала идею Лаврова об автоматическом гражданстве РФ для детей от смешанных браков

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова прокомментировала идею автоматически выдавать гражданство России детям, рожденным в смешанных браках. По ее мнению, это правильная инициатива.

"Инициатива абсолютно правильная, точная. И мы ее поддерживаем. Нужно внимательно проработать это предложение и реализовывать", - сообщила Кузнецова.

Она отметила, что автоматическое гражданство для детей из смешанных браков, вне зависимости от того, где они были бы рождены, могло бы упростить таким семьям решение многих вопросов. По мнению Кузнецовой, в будущем ребенок, имея два гражданства, сможет сам решить, гражданином какой страны он хочет быть, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, с инициативой об автоматическом гражданстве детям из смешанных браков выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Он отметил, что это право дает ребенку конституция.