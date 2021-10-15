Эксперт в космической отрасли объяснил, что могло стать причиной сбоя в работе МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве во время тестирования двигателей пилотируемого корабля "Союз МС-18". Именно на нем должна вернуться на Землю съемочная группа фильма "Вызов".

Эксперт в космической отрасли объяснил, что это значит и назвал причины, которые могли спровоцировать сбой.

Потеря станцией ориентации заключается в ее сдвиге по одной из трех осей. Смещение происходит на несколько градусов и на этот раз оно было спровоцировано из-за тестирования двигателей, которое обычно проводится по команде ЦУПа.

- Тестирование двигателей корабля проводится автоматически. В корабле в это время должен находиться экипаж, – поясняет сайту mk.ru эксперт по пилотируемой космонавтике.

Если все идет по плану, то выдаются короткие импульсы СУД (системе управления движением): «вправо» - «влево». В таком случае тратится минимум топлива и толчки для станции практически незаметны.

- Не получилось коротких импульсов, возможно они по какой-то причине превратились в более длительные, которые и изменили ориентацию МКС, - заключил специалист.

Сильного вращения не произошло, но экипаж серьезно понервничал. Это вторая незапланированная «карусель» для станции за три месяца. Подобные вращения могут оказать негативно воздействие на солнечные батареи.

В Роскосмосе подтвердили, что ситуацию удалось быстро взять под контроль и восстановить положение станции за счет работы двигателей одного из наших кораблей.

17 октября на корабле «Союз МС-18» космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко вернутся на Землю.