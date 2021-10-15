Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления итогов теста на COVID-19 до 24 часов

Максимальный срок предоставления итогов тестов на коронавирус сократили до 24 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Роспотребнадзор сократил максимальный срок предоставления результатов теста на коронавирусную инфекцию с 48 до 24 часов. Постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

- Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование, — гласит текст документа.

Напомним, в России за минувшие сутки выявлено 32 196 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это максимум с начала пандемии. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 6 631 человек. На втором месте Санкт-Петербург, в котором за сутки выявили 2 632 заболевших, на третьем Московская область – там инфицировались 2 110 человек. Также за сутки зафиксировано 999 летальных исходов. За весь период в стране от инфекции скончались 221 313 пациентов. В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 22 268 человек, всего же в России число выздоровевших пациентов возросло до 6 960 024.