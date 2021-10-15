В России 15 октября 2021 года выявлено 32 196 случаев заболевания коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России за минувшие сутки выявлено 32 196 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заразились 6 631 человек. На втором Санкт-Петербург, в котором за сутки выявили 2 632 заболевших, на третьем Московская область – там инфицировались 2 110 человек. Таким образом, общее количество заразившихся коронавирусом в России составило 7 925 176.

Также за сутки зафиксировано 999 летальных исходов. За весь период в стране от инфекции скончались 221 313 пациентов. В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 22 268 человек, всего же в России число выздоровевших пациентов возросло до 6 960 024.

Как писал сайт kp.ru, накануне в стране выявили 31 299 случаев заражения коронавирусом.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для достижения коллективного иммунитета в России нужно повторно привить 7,6 миллиона человек.