Корабль "Адмирал Трибуц" пресек попытку эсминца США нарушить российскую границу в Японском море

Американский эсминец предпринял попытку нарушить границу в Японском море. Фото: кадр из видео Минобороны.

В пятницу, 15 ноября, эсминец ВМС США попытался нарушить границу Российской Федерации в Японском море. Хронику событий обнародовало Министерство обороны России.

Американский эсминец Chafee сделал попытку нарушить границу в Японском море недалеко от Владивостока, в районе, который был закрыт для судоходства, так как там проводились стрельбы в рамках совместных учений России и Китая. Инцидент произошел около 17.00 по местному времени.

«Эсминец "Chafee" (DDG 90) ВМС США, который уже несколько дней действует в акватории Японского моря, приблизился к территориальным водам Российской Федерации и предпринял попытку пересечения государственной границы», - говорится в сообщении Минобороны.

Российский противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" потребовал, чтобы американское судно изменило курс. Американские военные не сделали этого, подав сигнал, что не имеют возможности изменить курс, потому что поднимают с борта вертолет.

"Адмирал Трибуц" взял курс на вытеснение американского эсминца. Chafee ретировался через 50 минут, только когда между судами оставалось расстояние менее чем в 60 метров.

«Действия экипажа эсминца "Chafee" ВМС США являются грубым нарушением Международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», - сказано в сообщении Минобороны.

В июне 2021 года сообщалось об инциденте с британским эсминцем, который нарушил российскую границу и вторгся в территориальные воды России больше, чем на три километра.

Кстати, многие иностранные СМИ часто описывая подобные конфликты употребляют понятие - "нейтральные воды". Есть только понятие - "территориальное море", ширина которого от береговой линии государства - 12 морских миль (около 24 километров. Одна миля – 1852 метра - прим.ред.), а там где пролив разделяет остров Кунашир и Японию он и вовсе доходит до 3 миль.