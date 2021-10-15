Агрегатор "Яндекс.Новости" начал маркировать сообщения СМИ-иноагентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агрегатор "Яндекс.Новости" начал маркировать сообщения средств массовой информации, признанных иностранными агентами. Об этом сообщила пресс-служба компании.

- "Яндекс.Новости" - агрегатор новостей. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 10.4 закона "Об информации" мы обязаны выполнять положения о порядке распространения СМИ и маркировки сообщения от изданий, признанных иностранными агентами, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее к законодательству об иностранных агентах в России подготовили ряд поправок. Они были созданы членами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Евой Меркачевой и Леонидом Никитинским. В законопроекте о поправках к законодательству члены СПЧ предлагают не признавать международные премии и призы поводом для включения в реестр иноагентов. А некоммерческие организации или физические лица они предлагают предупреждать до момента признания их иноагентами.