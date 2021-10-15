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Политика15 октября 2021 17:56

Путин принял участие в переписи населения через Госуслуги

Правительство сможет принимать более эффективные решения, опираясь на данные переписи, отметил в своем сообщении глава государства
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Владимир Путин принял участие в переписи населения через Госуслуги

Владимир Путин принял участие в переписи населения через Госуслуги

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения, воспользовавшись порталом Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

- Президент принял участие в очередной всеобщей переписи населения, воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также приводятся слова главы государства, который заявил, что правительство сможет принимать более эффективные решения в сферах экономики, демографии, здравоохранения и других, опираясь на данные переписи.

Как писал сайт kp.ru, всероссийская перепись населения стартовала в пятницу, 15 октября, во всех регионах страны. В этом году принять участие в переписи можно впервые через портал Госуслуг. Заполнить электронный переписной лист на сайте россияне смогут с 15 октября по 8 ноября 2021. Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь верифицированную учетную запись, заполнение листа занимает не более 20 минут.