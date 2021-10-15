В Китае сотрудник почты почувствовал недовольство работой и зарезал трех коллег

Инцидент произошел в уезде Пиншань китайской провинции Хэбэй Фото: Дарья АСЛАМОВА

В уезде Пиншань китайской провинции Хэбэй произошло тройное убийство. Работник местного отделения почты, долгое время испытывавший неудовлетворение от своей профессиональной деятельности, накинулся с ножом на своих коллег.

Как следует из сообщения полиции, которое приводит РИА Новости, подозреваемый зарезал трех сотрудников почты "из-за недовольства работой." Все они были госпитализированы с серьезными травмами, но спасти их не удалось - все трое скончались в больнице.

Против мужчины возбуждено уголовное дело. Он не скрывался от правосудия и лично пришел в отделение полиции, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов. Предполагается, что у него случился нервный срыв.

Как ранее писал сайт kp.ru, 14 октября неизвестный преступник с луком и стрелами расстрелял несколько человек в норвежском городе Кунгсберг. Предполагается, что мужчина действовал в одиночку. Он был оперативно задержан правоохранителями, поиски возможных соучастников преступления пока не ведутся.