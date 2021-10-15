ЛНР заявила о прекращении контактов с Киевом до возвращения похищенного офицера

Непризнанная республика отзывает все гарантии безопасности, ранее данные Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители Луганской народной республики (ЛНР) заявили о прекращении контактов с Украиной в рамках Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). В непризнанной республике заявляют, что отказываются от диалога до тех пор, пока Киев не вернет похищенного военного.

Речь идет про задержанного украинской стороной военнослужащего ЛНР. По данным СБУ, он подозревается в умышленном убийстве, которое было совершено в 2010 году. На момент задержания военнослужащий входил в состав одного из подразделений народной милиции Луганской народной республики.

Как сообщил ТАСС глава СЦКК от ЛНР Михаил Филипоненко, непризнанная республика отзывает все гарантии безопасности, ранее данные Украине, которые касаются работ на линии боевого соприкосновения. Также ограничивается ряд маршрутов передвижения миссии ОБСЕ.

"Освобождение нашего наблюдателя является главной и самой приоритетной задачей, и пока она не будет выполнена, пока наблюдатель не вернется на родину, мы не можем обсуждать и не будем обсуждать с Украиной более никакие вопросы", - заявил Филипоненко.

Как ранее писал сайт kp.ru, полиция Луганской народной республики обвинила Службу безопасности Украины в пытках против задержанного военного ЛНР. По данным ведомства, украинская СБ, помимо физического насилия, заставляет мужчину принимать психотропные препараты, чтобы он дал ложные показания.