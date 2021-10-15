В РФПИ сообщили о планах создания миллиарда доз вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" в 2022 году

К концу 2021 года планируется произвести достаточно доз "Спутника V" и "Спутника Лайт" для 700 миллионов человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал о планах по производству отечественных вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт". По его словам, в 2022 году будет создано вакцины в количестве, достаточном для использования одним миллиардом человек.

"В следующем году мы ожидаем поставить доз для около 1 миллиарда человек. Мы не пытаемся стать главным игроком на рынке, но безусловно хотим внести свой вклад", - рассказал Дмитриев в интервью изданию "Fortune".

К концу 2021 года планируется произвести достаточно доз "Спутника V" и "Спутника Лайт" для 700 миллионов человек. Сейчас препаратов ежемесячно производится для 100 миллионов человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, первое в мире исследование комбинированных вакцин прошло в Аргентине. Ученые страны совместно со специалистами Российского фонда прямых инвестиций смогли доказать ,что "Спутник Лайт", который является первой частью вакцины от коронавируса "Спутник V", эффективен в качестве бустерной дозы.